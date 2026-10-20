В Конгрессе США нарастает недовольство политикой президента Дональда Трампа в отношении России. Группа республиканцев в Палате представителей предупредила Белый дом: если администрация не усилит давление на Москву, законодатели могут заблокировать дополнительное финансирование Пентагона.