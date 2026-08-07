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Любушкин о Техасе: «Комфортное место для русского человека – суровые люди, пропаганды не было»

Бывший защитник «Далласа» Илья Любушкин высказался о жизни в штате Техас. Россиянин провел два сезона в клубе, этим летом его обменяли в «Нэшвилл».

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