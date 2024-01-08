В Госдуме предложили повысить единовременное пособие при рождении детей

В Госдуме представили законопроект о повышении размера единовременного пособия при рождении детей. Документ подготовили депутаты от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по социальной политике Ярославом Ниловым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии