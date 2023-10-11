Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 934 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    И как после такой сплетни на государственном уровне, относится к Израилю? Может быть арабским странам тоже распростра..."Резня" младенцев...
  • Vasil Cornev
    Жаль, что нельзя послать их на три веселые буквы! Лично я бы послал, но мне можно, я не дипломат.МИД Чехии вызвал ...
  • Grandad
    Соберут грибников России в одной колонии, дадут им возможность заняться "тихой охотой". Многие бы согласились.В России теперь м...

Киев не ждал такого удара. Потому Зеленский и проболтался?

Киев не ждал такого удара. Потому Зеленский и проболтался?

События последних дней настолько переплелись, что об Украине мы теперь говорим в сцепке с Ближним Востоком.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
МБ
Марина Биченова
Столько люда перебили, народ вогнали в военный конфликт, а теперь начали потихоньку подводить к &quot;грязному миру&quot;. Никому кроме наших мироедов это не надо. Перестройку уже провели и ничего хорошего кроме для себя любимых стране не сделали. Нам нужна победа или России не будет, сожрут.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх