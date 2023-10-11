Киев не ждал такого удара. Потому Зеленский и проболтался?

МБ

Марина Биченова

Столько люда перебили, народ вогнали в военный конфликт, а теперь начали потихоньку подводить к "грязному миру". Никому кроме наших мироедов это не надо. Перестройку уже провели и ничего хорошего кроме для себя любимых стране не сделали. Нам нужна победа или России не будет, сожрут.