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Царьград

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В Подмосковье оштрафуют хозяйку напавших на женщину и терьера бойцовских собак

В Подмосковье оштрафуют хозяйку напавших на женщину и терьера бойцовских собак

Псы породы стаффорд выгуливались без намордников.Владелицу напавших на женщину и её йоркширского терьера собак оштрафуют на сумму от 10 до 200 тысяч рубелей.

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