Al Jazeera: власти Израиля блокируют более 80% гуманитарных грузов для Газы

Израиль блокирует до 83% гуманитарной помощи, поступающей для сектора Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на совместное заявление группы благотворительных организаций, пишет ТАСС.
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