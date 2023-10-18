АР: Байден "возмущен и опечален взрывом" больницы в секторе Газа

Президент США Джо Байден заявил, что он "возмущен и глубоко опечален взрывом в арабской больнице Аль-Ахли в секторе Газа и последовавшими за этим ужасными человеческими жертвами", сообщает Associated Press.
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