Володин назвал огромным вклад Церетели в мировую культуру

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни советского, грузинского и российского художника-монументалиста, скульптора, президента Российской академии художеств Зураба Церетели.
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