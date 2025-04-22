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Парламентская газета

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Володин назвал огромным вклад Церетели в мировую культуру

Володин назвал огромным вклад Церетели в мировую культуру

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни советского, грузинского и российского художника-монументалиста, скульптора, президента Российской академии художеств Зураба Церетели.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Это правда - размеры огромные. 😃😃
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