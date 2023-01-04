Кочетков пропустил 4 шайбы от «Рейнджерс» и прервал серию из 5 побед подряд

Петр Кочетков 3-й раз в сезоне пропустил 4 шайбы за матч и прервал серию из 5 побед подряд. Российский вратарь «Каролины» отразил 26 бросков из 30 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:5).
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