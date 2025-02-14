Пушков заявил, что доктрина Трампа-Вэнса не совпадает с либеральными идеями ЕС

Новая внешнеполитическая доктрина, положения которой высказывают президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и вице-президент Джей-Ди Вэнс, кардинально отличается от либеральных "ценностей" Европейского союза.
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