СХ

Сергей Храмов

Клоун он и в Африке клоун и пора ему присвоить героя России за уничтожение массовое украинцев поддерживающих фашизм на еа украине. Общее число погибших приближается на украине с 2014 год до 1 млиона и в 4 раза раненных- калек. РВСН.