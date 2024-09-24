СССР-Россия
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СССР-Россия

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Раскрыт новый «план победы» Зеленского: США должны целовать ему ноги

Раскрыт новый «план победы» Зеленского: США должны целовать ему ноги

Как называется твердый гель для душа? Недавно молодое поколение, зумеры, изобрели твердый гель для душа и очень этим гордились.

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Комментарии
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radiofree
Новая песня,на старый лад.
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17 час.
СХ
Сергей Храмов
Клоун он и в Африке клоун и пора ему присвоить героя России за уничтожение массовое украинцев поддерживающих фашизм на еа украине. Общее число погибших приближается на украине с 2014 год до 1 млиона и в 4 раза раненных- калек. РВСН.
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17 час.
М
Мария
Наркошибздик  - попрошайка живёт, пока воюет.
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13 час.

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