Песков: интеграция России и Белоруссии должна идти продуманно

ТАСС/Владимир Смирнов Процесс интеграции РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства должен идти умеренно и продуманно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
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