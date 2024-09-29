В Рязанской области за сутки потушили 62 загорания сухой травы и мусора

В тушении участвовало 98 единиц техники 218 человек. Наиболее крупные пожары были в Спасском районе, вблизи населенных пунктов Выселки и Новики, Деревенское, в Шиловском районе, вблизи населенного пункта Сасыкино, в Путятинском районе.