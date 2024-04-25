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Несекретные материалы

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Последний пакет помощи: Украине осталось всего полгода – The Telegraph

Последний пакет помощи: Украине осталось всего полгода – The Telegraph

Когда на Западе радовались первым неудачам России во время СВО, то соперники просто забыли, что Москва всегда плохо начинала в противостоянии с противником, но неизменно выигрывала любую войну против любого врага.

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