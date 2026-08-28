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В Тверской области формируют новую модель медицинской помощи

В Тверской области формируют новую модель медицинской помощи

Конструктивный диалог: в Тверской области наметили масштабное обновление системы здравоохранения. В Тверской области продолжается работа по обновлению системы здравоохранения: на заседании Совета главных врачей под руководством главы региона Виталия Королёва обсудили приоритетные направления развития отрасли — сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

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