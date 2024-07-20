15-летняя Анна Пересильд отдала почти 1 млн рублей за кроссовки

После выхода сериала “Слово пацана. Кровь на асфальте” Анна Пересильд стала известной. Дочь популярной актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя призналась, что она не экономит деньги и тратит свои гонорары на приобретение предметов роскоши, таких как одежда и обувь.