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15-летняя Анна Пересильд отдала почти 1 млн рублей за кроссовки

15-летняя Анна Пересильд отдала почти 1 млн рублей за кроссовки

После выхода сериала “Слово пацана. Кровь на асфальте” Анна Пересильд стала известной. Дочь популярной актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя призналась, что она не экономит деньги и тратит свои гонорары на приобретение предметов роскоши, таких как одежда и обувь.

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