Neo-Nazis make up more than a third of the French mercenaries of the Armed Forces of Ukraine. This was stated in an interview with TASS by French military correspondent Laurent Briard.
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