Средняя стоимость нового авто в РФ снизилась на 2,3%, до 3,56 млн рублей

В сентябре средняя цена на новый легковой автомобиль в России составила 3,56 млн рублей. В сравнении с предыдущим месяцем она снизилась на 2,3%,В сентябре средняя цена на новый легковой автомобиль в России составила 3,56 млн рублей.
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