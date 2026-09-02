Глава Росрыболовства: за год жители России недоедают около пяти килограммов рыбы

Уровень потребления рыбы в России остается ниже рекомендованных показателей. При норме в 28 килограммов нехватка составляет примерно пять килограммов в год, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе Восточного экономического форума.
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