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Рассада перцев просто обожает: соблюдаю 5 тонкостей и получаю крепкую рассаду с толстыми стеблями и насыщенными листьями

Рассада перцев просто обожает: соблюдаю 5 тонкостей и получаю крепкую рассаду с толстыми стеблями и насыщенными листьями

Эти условия я обязательно обеспечиваю своим перчикам дома. Они позволяют получить крепкую и здоровую рассаду с толстыми стебельками и насыщенно-зелеными листьями, которая отлично приживется в теплице и в будущем даст достойный урожай крупных и сочных перчиков.

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