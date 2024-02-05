Рассада перцев просто обожает: соблюдаю 5 тонкостей и получаю крепкую рассаду с толстыми стеблями и насыщенными листьями

Эти условия я обязательно обеспечиваю своим перчикам дома. Они позволяют получить крепкую и здоровую рассаду с толстыми стебельками и насыщенно-зелеными листьями, которая отлично приживется в теплице и в будущем даст достойный урожай крупных и сочных перчиков.