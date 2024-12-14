Reuters: грузовой самолет РФ вылетел с авиабазы в сирийской Латакия в Ливию

Российский грузовой самолет вылетел с авиабазы в сирийской провинции Латакия в Ливию. Об этом сообщает американское агентство Reuters со ссылкой на сотрудника службы безопасности Сирии, дислоцированного на авиабазе.
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