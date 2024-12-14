Reuters: грузовой самолет РФ вылетел с авиабазы в сирийской Латакия в Ливию

ТО

Терехов Олег

С нашим лизоблюдством и боязнью как бы чего не сказали о нас плохого я не удивлюсь что скоро евреи вмажут по нашим базам и скажут что ненарочно а мы утремся в очередной раз вместо того чтобы стереть этот рассадник агрессии(Израиль) с лица Земли!