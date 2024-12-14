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Reuters: грузовой самолет РФ вылетел с авиабазы в сирийской Латакия в Ливию

Reuters: грузовой самолет РФ вылетел с авиабазы в сирийской Латакия в Ливию

Российский грузовой самолет вылетел с авиабазы в сирийской провинции Латакия в Ливию. Об этом сообщает американское агентство Reuters со ссылкой на сотрудника службы безопасности Сирии, дислоцированного на авиабазе.

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Комментарии
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ТО
Терехов Олег
С нашим лизоблюдством и боязнью как бы чего не сказали о нас плохого я не удивлюсь что скоро евреи вмажут по нашим базам и скажут что ненарочно а мы утремся в очередной раз вместо того чтобы стереть этот рассадник агрессии(Израиль) с лица Земли!
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