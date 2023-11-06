Эксперт: умные гаджеты могут подслушать личные данные

В интервью агентству «Прайм» Павел Мясоедов, глава компании «ИТ-Резерв», подчеркнул, что умная техника имеет множество преимуществ, но также несет определенные риски, которые могут оказаться более значимыми, чем комфорт.
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