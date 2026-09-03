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SHIB.IO перестал показывать данные о сжигании Shiba Inu в Shibarium

SHIB.IO перестал показывать данные о сжигании Shiba Inu в Shibarium

Официальный сайт SHIB.IO, посвященный SHIB в настоящее время испытывает технические трудности на своей странице данных о сжигании Shibarium.

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