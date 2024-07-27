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Царьград

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В Забайкалье подготовившие стобалльников ЕГЭ учителя получат 1 млн рублей

В Забайкалье подготовившие стобалльников ЕГЭ учителя получат 1 млн рублей

Подготовившие стобалльников ЕГЭ в 2024 году учителя получат награду, они получат по 1 млн рублей.В министерстве образования Забайкалья сообщили, что решение о единовременной выплате принял губернатор Александр Осипов.

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Комментарии
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lenivka
Уверена, что стобальников готовили репетиторы
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15 час.

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