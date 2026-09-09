Ушаков: дорожную карту по украинскому урегулированию пока никто не видел

РИА Новости/Сергей Бобылев Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что дорожную карту по урегулированию украинского кризиса пока не видел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Только через наш...
- ХЛ "Только через наш...
- Сикорский призвал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым