Лес на территории Арейского парка очистили от мусора

В лесу на территории Арейского парка провели масштабную уборку. Всего сотрудники собрали 18 кубометров мусора и очистили озеро от брошенных рыболовных сетей, об этом сообщается на официальном портале Забайкалья.
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