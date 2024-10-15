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Лес на территории Арейского парка очистили от мусора

Лес на территории Арейского парка очистили от мусора

В лесу на территории Арейского парка провели масштабную уборку. Всего сотрудники собрали 18 кубометров мусора и очистили озеро от брошенных рыболовных сетей, об этом сообщается на официальном портале Забайкалья.

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