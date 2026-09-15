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Патрушев: в случае войны с Россией Польша исчезнет через два-три дня

Патрушев: в случае войны с Россией Польша исчезнет через два-три дня

Помощник российского президента Николай Патрушев назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского дилетантом, ничего не понимающим в военном деле и не осознающим последствий столкновения с Россией.

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