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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куинн Хьюз – 3-й защитник в истории НХЛ с 30 очками в сезоне за 19 или менее игр. Другие двое – Орр и Макиннис

Капитан «Ванкувера» набрал 2 (1+1) балла в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (3:1).  В его активе стало 30 (8+22) очков в 19 играх.

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