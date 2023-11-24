Минобороны: экипажи новейших танков Т-90 М "Прорыв" готовятся к боям в зоне СВО

Экипажи современных танков Т-90 М "Прорыв" Центрального военного округа (ЦВО) проводят тренировки по стрельбе с закрытых огневых позиций на полигоне в заднем районе, который находится в зоне специальной военной операции (СВО).
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