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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умер чемпион мира по биатлону 1973 года Геннадий Ковалев

Победитель чемпионата мира-1973, президент Федерации биатлона Забайкальского края Геннадий Ковалев скончался в возрасте 79 лет.

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