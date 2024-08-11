В сербском Белграде прошли многотысячные экологические протесты, от которых ждали попытки госпереворота в стране

Поздно вечером 10 августа несколько тысяч сербов (ряд СМИ сообщали о 27 тысячах) вышли на улицы Белграда в знак протеста против открытия рудника по добыче содержащего литий минерала ядарит и перекрыли международную трассу Будапешт-Салоники у здания президентского дворца.
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