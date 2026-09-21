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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Ненавидит, но не уходит: почему Нина из «Осеннего марафона» держится за изменника Бузыкина – 3 причины, которые сегодня уже не сработают

Шоу-бизнес: Ненавидит, но не уходит: почему Нина из «Осеннего марафона» держится за изменника Бузыкина – 3 причины, которые сегодня уже не сработают

Для зрителей 70-х годов «Осенний марафон» стал своеобразным «зеркалом». К сожалению, немалая часть граждан жила тогда подобным образом: кто-то один (чаще – муж) в семье систематически изменял, а второй супруг (чаще – супруга) в этой ситуации страдал.

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