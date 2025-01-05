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  • Людмила Лепаева
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Должностные лица МВД получат право на выдворение иностранцев из РФ

Должностные лица МВД получат право на выдворение иностранцев из РФ

Закон об этом вступит в силу с 5 февраля.фото: vk.com/mossobyaninДолжностные лица МВД России с 5 февраля получат полномочия самостоятельно принимать решения об административном выдворении из страны иностранных граждан и лиц без гражданства за ряд правонарушений.

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Людмила Лепаева
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