На брифинге в Доме Правительства РТ рассказали о том, как прошел в Казани саммит БРИКС

О том, как саммит БРИКС в Казани скажется на мировом интересе к республике, как защищались от интернет-атак, с кем встретился Раис Татарстана и почему чак-чак привлек внимание всего мира обсудили сегодня на брифинге в Кабинете Министров Республики Татарстан.
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