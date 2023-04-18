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Дебют Костина в плей-офф НХЛ: 5 хитов, 2 потери и удаление за стычку с Лизоттом в матче против «Кингс». Время на льду – 9:17

Нападающий «Эдмонтона» принял участие в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (3:4 ОТ, 0-1).

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