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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Малкин остался без очков после перевода в звено к Кросби – в 3 матчах подряд. У него 9 бросков и «+3» на отрезке

Форвард «Питтсбурга» остался без результативных действий в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (3:1).

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