Лукашенко: Все плохо работающие чиновники должны служить на границе с Украиной Александр Лукашенко дал указание главе оборонного ведомства.
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Лукашенко: Все плохо работающие чиновники должны служить на границе с Украиной Александр Лукашенко дал указание главе оборонного ведомства.
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