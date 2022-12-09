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Тарасенко сделал передачу в матче с «Виннипегом». У него 7+13 в 25 играх

Тарасенко сделал передачу в матче с «Виннипегом». У него 7+13 в 25 играх

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (2:5).

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