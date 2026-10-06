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Мойка78.ру Новости СПб

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‍В Петербурге обсудили, как синхронизировать интересы девелоперов и покупателей жилья В Петербурге в рамках 19-го конкурса «Доверие потребителя» состоялся бизнес-завтрак «Архитектура согласия.

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