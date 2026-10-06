В Петербурге обсудили, как синхронизировать интересы девелоперов и покупателей жилья В Петербурге в рамках 19-го конкурса «Доверие потребителя» состоялся бизнес-завтрак «Архитектура согласия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым