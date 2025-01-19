Трамп назвал Овечкина великим игроком

Избранный президент США Дональд Трамп назвал хоккеиста Александра Овечкина великим игроком. Об этом он заявил в ходе митинга в Вашингтоне, который проходил на домашней арене клуба «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает спортстмен, передает ТАСС.
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