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Трамп назвал Овечкина великим игроком

Трамп назвал Овечкина великим игроком

Избранный президент США Дональд Трамп назвал хоккеиста Александра Овечкина великим игроком. Об этом он заявил в ходе митинга в Вашингтоне, который проходил на домашней арене клуба «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает спортстмен, передает ТАСС.

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