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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форсберг принес «Нэшвиллу» 2 победы подряд за счет голов на 1-й минуте овертайма. Это 4-й случай в истории НХЛ

Форсберг принес «Нэшвиллу» 2 победы подряд за счет голов на 1-й минуте овертайма. Это 4-й случай в истории НХЛ

Форвард «Предаторс» забросил шайбы на 1-й минуте овертайма в двух играх подряд – с «Филадельфией» (3:2 ОТ) и «Каролиной» (6:5 ОТ).

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