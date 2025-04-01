Мужчина попытался повторить трюк из порно и чуть не сломал спину

Пользователь Reddit под ником Ordinary-Smile-654 поделился историей о том, как он пытался повторить акробатический прием из порнофильма со своей девушкой, но в итоге уронил партнершу и сильно повредил себе спину.
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