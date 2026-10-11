«По радио всё было предельно ясно». Фредерик Вассёр – об ошибке Хэмилтона под VSC

«По радио всё было предельно ясно». Фредерик Вассёр – об ошибке Хэмилтона под VSCFerrariРуководитель Ferrari Фредерик Вассер заявил, что команда чётко сообщила Льюису Хэмилтону о необходимости заехать в боксы во время действия режима виртуального автомобиля безопасности на Гран При Сингапура.