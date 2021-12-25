В Казани на открытии катка в парке "Черное озеро" выступят M'Dee и группа "Оммаж"

В Казани в понедельник, 27 декабря, состоится открытие катка в парке «Черное озеро». На празднике выступят группа «Оммаж», DJ Timur Ptahin, хедлайнером вечера станет M’Dee (Мади Токтаров) — исполнитель, автор песен и саунд-продюсер из Казахстана.