Рублев перед матчем с Джоковичем: «Он один из величайших. Надеюсь, выиграю пару геймов»

Пятая ракетка мира Андрей Рублев после победы над Стефаносом Циципасом прокомментировал, что следующий матч на групповом этапе итогового проведет против Новака Джоковича.

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