Мытарства бывшей узницы концлагеря продолжаются в суде

В Карелии нет денег на бесплатную помощь людям, прошедшим через ужасы войны Текст, фото: Антонина Кябелева 29 января в Петрозаводском городском суде был рассмотрен иск прокурора Петрозаводска к Комплексному центру социального обслуживания населения Республики Карелия.