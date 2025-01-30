Мытарства бывшей узницы концлагеря продолжаются в суде

В Карелии нет денег на бесплатную помощь людям, прошедшим через ужасы войны Текст, фото: Антонина Кябелева 29 января в Петрозаводском городском суде был рассмотрен иск прокурора Петрозаводска к Комплексному центру социального обслуживания населения Республики Карелия.
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