Хинштейн: дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на машину с двумя пассажирами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 2 февраля на участке автодороги между селами Гирьи и Озерки в Беловском районе Курской области сбросили взрывное устройство с беспилотника на гражданскую машину, в которой было двое мужчин.
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