Al Arabiya сообщил о финальной стадии переговоров США и Ирана

Вашингтон и Тегеран достигли финальной стадии переговоров через посредников, сообщает Al Arabiya. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи планирует визит в Исламабад после телефонных переговоров с командующим армией Пакистана.
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