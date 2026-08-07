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Царьград

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Al Arabiya сообщил о финальной стадии переговоров США и Ирана

Al Arabiya сообщил о финальной стадии переговоров США и Ирана

Вашингтон и Тегеран достигли финальной стадии переговоров через посредников, сообщает Al Arabiya. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи планирует визит в Исламабад после телефонных переговоров с командующим армией Пакистана.

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