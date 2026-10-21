Их планируют представить в 2027 году Предприятия «Ростеха» разрабатывают несколько проектов в области беспилотников с характеристиками крылатых ракет, который могут представить в следующем году.
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