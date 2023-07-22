Не будите лихо

Pаз за разом не взлетает, а скорее садится Про арест на два месяца Гиркина с последующей вероятностью заключения на пять лет - Да мы, собственно, писали уже, дорогие друзья, что дерзкое покусывание военно-политической вертикали в период её противостояния со всем коллективным Западом - это так себе идея.