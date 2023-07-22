Pаз за разом не взлетает, а скорее садится Про арест на два месяца Гиркина с последующей вероятностью заключения на пять лет - Да мы, собственно, писали уже, дорогие друзья, что дерзкое покусывание военно-политической вертикали в период её противостояния со всем коллективным Западом - это так себе идея.
Не будите лихо
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
W
Walery
Стрелкова СБУ подставило как виновника сбитого боинга. А РФ не стало доказывать ничего - РФ такой вариант вполне устроил. Очень жаль...
Ответить
5 час.
лл
лина любимцева
ЗА ДЕЛА не арестовывают и не судят, а вот за слова - пжалте!! Ешьте теперь Стрелкова с маслом, чтобы не подавиться! И с какой совестью жить-то дальше будут?!...
Ответить
3 час.
Александр Денисов
Резуме: "Остапа несло..."
Ответить
41 мин.
Свежие комментарии